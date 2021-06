Il coro del Teatro Regio canta in parata le arie più amate per le vie della città

Una grande festa in musica per inaugurare la rassegna Regio Opera Festival. Difesa della Cultura, in programma dal 15 giugno al 22 settembre nel Cortile di Palazzo Arsenale. E' quanto ideato dall'ente lirico torinese per domani, sabato 12, dalle ore 16 in pieno centro: un concerto itinerante che partirà da piazza Castello e attraverserà via Roma e piazza San Carlo, per fare quindi ritorno al punto iniziale per le 18. Lungo il tragitto saranno distribuiti ai passanti i programmi del festival.