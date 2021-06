Venaria, stanziati 420mila euro per recuperare il patrimonio scolastico della città

Oggi suona l’ultima campanella di un altro anno scolastico difficile, soprattutto per Venaria. Oltre ai noti problemi dettati dalla pandemia, dalla DAD, da tutte le difficoltà che famiglie e corpo docente hanno incontrato per garantire la continuità didattica, infatti, nel Comune alle porte di Torino si sono aggiunti anche numerosi problemi strutturali del patrimonio pubblico scolastico. In particolare, si tratta degli istituti Rigola, Lessona e De Amicis, per i quali serviranno interventi per un importo che si aggira sui 420mila euro complessivi.