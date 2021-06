I campioni d'Italia del Torino FD in campo per il primo trofeo Novarello for special

Dopo essersi laureato campione di Italia nel campionato Fispes, il Torino FD ritorna in campo per il primo trofeo Novarello for special.

Alla manifestazione, oltre ai granata, parteciperanno per il primo livello: il Novarello Team A e B, l'associazione Emiliano Mondonico e il Novara for special. Per le gare di secondo livello scenderanno in campo il Bulè Bellinzago e il Terzo Tempo.

Le partite saranno di un tempo unico da 20 minuti e si svolgeranno nel Villaggio Azzurro di Novarello nella mattina di domani, sabato 12 giugno.