Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'lumachine di carote'

Baby-apero senza cottura e senza fretta

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► il ferro della mandorla aiuta a prevenire l’anemia ► la vitamina A della carota aiuta a proteggere la pelle ► la vitamina C del prezzemolo rinforza le difese immunitarie ► il calcio del Pecorino promuove la salute di ossa e denti Ingredienti (per 4 persone; 1 lumachina a testa) 2 carote

60 g di mandorle (non pelate)

6 cucchiai di Pecorino grattugiato

Qualche rametto di prezzemolo

Curcuma, sale e pepe q.b. Procedimento FASE 1 Mettete le mandorle in un frullatore (dopo averle pelate) FASE 2 Frullate fino a ridurle in polvere FASE 3 Lavate, pelate e grattugiate la carota FASE 4 Unite la polvere di mandorle al pecorino grattugiato FASE 5 Aggiungete la polpa di carota, il sale, il pepe e la curcuma FASE 6 Mescolate tutto fino a ottenere un composto omogeneo FASE 7 Con il composto ottenuto, componete delle lumachine FASE 8 Decorate le lumachine con il prezzemolo per ricavarne le antenne e simulare l’erbetta

