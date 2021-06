Torino riscopre la voglia di jungla e dichiara amore ai lombrichi: Flor scatena le passioni stimolate dal lockdown

Torino torna a fiorire . Complice la bella stagione (ma anche l'andamento dei contagi) il centro del capoluogo sabaudo si scioglie nell'abbraccio di Flor , la manifestazione dedicata a piante, giardini e florovivaismo . Ma soprattutto sotto la Mole si scatena la voglia di jungla: uno degli effetti del lockdown e dell'obbligo di stare in casa per lunghi mesi.

Niente scimmie o liane, però: ma piante come orchidee, acquatiche, tropicali. Addirittura carnivore. Saranno loro le protagoniste dell'edizione 2021 della manifestazione che troverà casa e spazio - come da abitudine - in via Roma, piazza San Carlo, via Carlo Alberto e via Principe Amedeo.