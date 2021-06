Una protesi per Riccardo: gara di solidarietà per aiutare il 26enne che rischia di perdere la gamba sinistra per un osteosarcoma

Marianna Marino, di Torino, si è rivolta a GoFundMe per avviare una raccolta fondi per aiutare il compagno. “Finite le chemio - scrive - il tumore è tornato con una recidiva locale più metastasi polmonari. A breve Riccardo si sottoporrà a un intervento di amputazione della gamba sinistra”.

Di qui la disperata richiesta di aiuto: “Vi chiedo una mano - si legge - per una protesi in quanto quelle che offre lo Stato sono comprese in un nomenclatore non aggiornato dagli anni 90. Facendogli questa sorpresa, vorrei che Riccardo fosse più tranquillo e farlo tornare a sorridere e camminare come ogni ragazzo della nostra età meriterebbe. Ringrazio tutti per il supporto”.

“Forza Marianna, siete forti e con il supporto della gente che vi vuole bene ce la farete. Riccardo adesso devi dimostrare di essere un guerriero e tu lo sei!”, oppure “è tempo di essere coraggiosi! Forza e coraggio Riky!”, si legge tra i messaggi delle decine di donatori che stanno partecipando alla raccolta, arrivata a sfiorare quota 4.000 euro.



La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/3j75q-per-riccardo.