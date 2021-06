Tra laboratori ed esperimenti, a San Salvario arriva il primo festival di scienza di strada

Dal 16 al 19 giugno la Casa del Quartiere di San Salvario accoglie la prima edizione di Verso l’infinito e oltre, piccolo festival di scienza di strada nato all’interno del Progetto DOORS - Porte Aperte al Desiderio come Opportunità di Rigenerazione Sociale, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e coordinato dal CIES Onlus.

Quattro giorni di incontri e laboratori dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, per far toccare con mano le professioni e i mestieri dei campi scientifici. E sarà un’occasione anche di orientamento scolastico, dove incontrare scienziati e scoprirne il ruolo nella nostra società e nel quotidiano, con tre interviste semiserie condotte dal Dottor Lo Sapio (il musicista e comico radiofonico Vito Miccolis), che incontrerà il matematico Paolo Canova della società di comunicazione e divulgazione scientifica Taxi1729: partendo dal gratta e vinci, racconterà come i numeri vengono percepiti e si fondono con l’istinto, diventando giudizi e decisioni; i micropaleontologi dell’Università degli Studi di Torino Rocco Gennari e Milva Milano parleranno dell’importanza dello studio dei fossili microscopici per comprendere i cambiamenti climatici nella storia; la biologa Irene Carnovale di Zoom Torino introdurrà il pubblico nel giardino zoologico di Cumiana, dove scoprire animali e loro habitat.