Matrimoni, arriva il "Sì" più atteso: con la zona bianca tornano a lavorare 38 mila imprese e 113 mila addetti

Un intero settore che ruota intorno a un "Sì". Certo, per il comparto del wedding (matrimoni e cerimonie) non è una novità, ma in questo caso non si attende una sposa in ritardo o uno sposo timido. Il sì è quello alla ripartenza, che arriverà soltanto con l'avvento della zona bianca, prevista per il 15 giugno.