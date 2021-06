Twirling Collegno, una serie A da podio

Chiudere in bellezza la stagione agonistica è diventata ormai una specialità per l’Ever Green Twirling Club Collegno, che ancora una volta torna a casa a mani piene e lucenti medaglie appese al corpo.

Si sono concluse questo weekend le competizioni sportive del Twirling, che ha messo un punto a questo 2021 con la gara di serie A a Busto Arstizio.

Una giornata che ha messo alla prova le twirler, che sono uscite ancora una volta vittoriose da questo importante confronto. A inaugurare il palazzetto ci ha pensato Elisa Massari, che nella categoria Free Style Cadetti fa una tripletta, portando a casa la sua terza medaglia d’oro. Un risultato che conferma il suo talento e che le farà da trampolino per la prossima stagione sportiva.

Il Twirling Collegno, però, fa anche una doppietta con il Team Senior che, grazie alla performance di gruppo sul campo, si guadagna una medaglia d’argento, che ha decretato così anche il secondo posto nella classifica generale.

Le punte di diamante della squadra hanno così dato confermato del successo del team Made in Collegno che, dopo un anno di sacrifici, continua a lottare per raggiungere sempre il podio.