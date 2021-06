Domenica amichevole di calcio unificato per celebrare la giornata mondiale del rifugiato

Si terrà 20 alle ore 10 a Torino, presso il campo di via Lanzo 13, un'amichevole di calcio unificato che vede giocare insieme nella stessa squadra, atleti con disabilità intellettive e rifugiati politici in occasione della giornata mondiale del rifugiato. La partita dimostrativa, che vedrà scendere sul terreno di gioco squadre formate da 10 atleti dei team Special Olympics, in rappresentanza della regione Piemonte, e 8 atleti partner, rifugiati politici coinvolti da Gerald Mballe, mediatore culturale attivo nel torinese nonché primo consigliere del programma “Unified with Refugees: “Il calcio ha la forza di non guardare al colore, alle origini oppure alla religione ma ha un solo scopo quello di giocare e divertirsi”. Un incontro che ha come obiettivo quello di evidenziare l'opportunità di abbattere, attraverso lo sport unificato e la condivisione di una passione comune, stereotipi e pregiudizi di ogni genere. Un messaggio forte, solido, unico; un messaggio da raccontare e diffondere, per un un mondo teso all'inclusione sociale in grado di guardare oltre la disabilità o il colore della pelle. Lo stesso appuntamento si svolgerà, in modo analogo e nella stessa giornata, anche a Madrid e Bruxelles: un momento di festa e riflessione in tutti possono partecipare con il tifo e con lo spirito giusto.