Inizia la finale: Torino e Tortona vogliono la A1. Cavina: "La squadra è pronta"

A poco più di due anni dalla sua fondazione, Torino è pronta a fare il primo passo verso la massima categoria della pallacanestro italiana. La squadra di coach Cavina, infatti, questa sera alle h.20.45 scende in campo per gara 1 della Finale Playoff. L’avversario non poteva essere altro che la Bertram Tortona, la società affrontata più volte dai gialloblù in queste stagioni di A2: sette i match all’attivo tra le due squadre, con la bilancia che al momento pende a favore dei torinesi, con quattro vittorie contro le tre dei bianconeri.

“Siamo all’epilogo di due stagione fantastiche: la prima non siamo riusciti a terminarla, nella seconda - invece - dopo aver ripetuto la stessa stagione regolare abbiamo fatto un percorso netto nei playoff e siamo riusciti a centrare una finale storica per la nostra società. - commenta coach Cavina alla vigilia del match - Giochiamo contro una società che conosciamo bene, l’abbiamo affronta sette volte in queste due stagioni, conosciamo il valore del nostro avversario, ma siamo concentrati su di noi. Siamo pronti a giocare questa sfida: sappiamo che sarà durissima, ma sono sicuro che la squadra giocherà come sa fare, per provare a regalare una gioia immensa alla piazza, alla società e ai tifosi.”

Due squadre simili che hanno saputo fare del collettivo l’arma in più, non a caso al termine di stagione regolare e playoff sono cinque per parte i giocatori in doppia cifra nei punti: Diop, Clark, Pinkins, Alibegovic e Cappelletti per la Reale Mutua, Cannon, Mascolo, Sanders, Fabi e Tavernelli per la squadra di coach Ramondino.

“Siamo nel momento più bello dell’anno ed è un privilegio essere ancora in campo, per cui le problematiche passano in secondo piano. - aggiunge proprio il coach della Bertram - Dobbiamo convogliare le energie per impattare una serie che va giocata un passo alla volta e nel migliore modo possibile, contro una squadra che nelle ultime due stagioni ha giocato con grandi qualità e rendimento. Per questo serviranno energia, entusiasmo e gioco di squadra, come accaduto durante tutta la stagione, su entrambi i lati del campo”.

Partita nella partita per due ex eccellenti, capitan Mirza Alibegovic e coach Demis Cavina, infatti, hanno un “passato” in bianconero: tre stagione (dal 2014 al 2017) per Cavina - primo coach a portare gli alessandrini ai playoff di A2 -, due per Alibegovic (17/18 e 18/19), impreziosite dalla vittoria di una Supercoppa.

La partita sarà arbitrata dai signori Gagliardi, Cappello e Bartolomeo. Il match sarà visibile in streaming su LNP Pass e sul digitale terrestre su MS Channel.