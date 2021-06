Flor incanta Torino, chiusa l'edizione primaverile: si replica a ottobre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi [FOTO]

Si è chiusa oggi FLOR21 Edizione Primavera, manifestazione dedicata ai fiori e alla natura. Nonostante le difficoltà del periodo e nonostante lo spostamento a giugno rispetto al consueto mese di maggio, Flor è stata come sempre un successo di persone, di colori e profumi, un inno alla bellezza e alla natura, dimostrandosi ancora una volta una delle manifestazioni in assoluto più amate e seguite dai torinesi e dai piemontesi.

Quest'anno i fiori hanno abbellito via Carlo Alberto, via Principe Amedeo, via Roma e Piazza San Carlo, in un tripudio di colori e profumi per festeggiare il lento ritorno alla normalità. Partecipati anche gli appuntamenti culturali dedicati al progetto Forestopia e “Flor educational” per i più piccoli. Oltre 150 i vivaisti che, provenienti da tutto lo stivale, hanno partecipato attivamente alla manifestazione.