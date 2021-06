Grugliasco dà il via alla lotta contro le zanzare: il trattamento contro le larve inizia il 23 giugno

Con l'estate torna anche la questione zanzare, "compagne di stanza" non esattamente tra le più amate, in questo periodo.



Ma in questi giorni torna anche la campagna antizanzare di Ipla e Comune di Grugliasco con il primo trattamento da mercoledì 23 a sabato 26 giugno, Il primo turno di intervento larvicida sarà effettuato alle caditoie urbane su tutto il territorio del Comune.