Cento anni tra inchiostro e stampe, da via Lagrange a Beinasco: ora la Prt guarda al futuro con "responsabilità"

Sempre all’insegna dell’evoluzione costante, per il centenario PRT ha deciso di farsi un regalo speciale: in autunno verrà presentato il Bilancio di Sostenibilità, uno dei primi in questo settore, per entrare nel futuro in modo attento, inclusivo e sostenibile.

“Il centenario - che rappresenta un traguardo storico e raro, in un periodo complesso e di difficile interpretazione - è una tappa di passaggio, un momento prezioso per ricordare le nostre radici e festeggiare i traguardi che ci hanno condotti fin qui", commenta Riccardo Pesce, amministratore delegato di PRT. "Ma la nostra storia non si ferma: presente e futuro non consentono esitazioni. Oggi più che mai l’evoluzione del mercato richiede continue trasformazioni dei modelli di business per rimanere competitivi, massimizzare gli investimenti e continuare nel processo di crescita. Ma è proprio grazie al cambiamento che PRT è riuscita a cambiare pelle e attraversare con successo questo secolo di storia. Guardiamo in avanti, tenendo fede al nostro motto, sempre attuale e vivo nello spirito di un gruppo che sa di ‘essere nato per farlo meglio di chiunque altro’. Born to make it better”.