Passo falso della Reale Mutua Basket Torino: KO al Pala Gianni Asti in gara 2

Adesso la serie si trasferisce al PalaOltrePo' di Voghera

Torino non riesce a ripetere il successo di gara 1 e cede il passo nella seconda sfida della serie contro Tortona sul risultato di 77-89. I gialloblù, costretti ad inseguire tutto il match, pagano le basse percentuali al tiro (52% da 2, 21% da 3). Adesso la Reale, per continuare a sperare nella promozione, dovrà provare ad imporsi in trasferta. Prossimo appuntamento giovedì al PalaOltrePo' di Voghera. CRONACA Apre Tortona con la tripla di Fabi seguita dal canestro di Mascolo, Torino risponde due volte con con capitan Alibegovic (4-5). Dopo 3’ Gli ospiti provano la minifuga con Severini (4-8), ma la Reale Mutua non ci sta e accende le sue bocche da fuoco: Clark da tre e la poderosa schiacciata di Diop valgono il primo vantaggio gialloblù a metà della prima decina (9-8). Il vantaggio della Reale, però, dura poco perché la risposta di Tortona è veemente e i canestri di Sanders, D’Ercole e Tavernelli valgono il +6 (13-19). Sul finale gli ospiti toccano il +7 (15-22) con la bomba di Tavernelli, ma Pinkins sullo scadere manda le squadre negli spogliatoi sul 17-22. Il parziale bianconero di 4-0 in avvio di secondo quarto convince coach Cavina a rifugiarsi subito in time out (17-26). All’uscita dalle panchine i gialloblù si sbloccano e rispondono con un controparziale di 5-0 firmato Campani-Pinkins, con coach Ramondino che imita il collega e chiama i 60’’ di sospensione 22-26. La pausa rimette in pista la Bertram che, nonostante le incursioni di Alibegovic, con Cannon e Tavernelli tocca la doppia cifra di vantaggio (27-37) a 5’ dalla sirena dell’intervallo lungo. Sul massimo svantaggio Cappelletti e Diop provano a suonare la carica, ma Tortona è attenta e riesce a conservare un buon margine (37-44) alla fine dei primi 20’. Nella ripresa entrambe le squadre partono con le marce alte e il botta e risposta da tre tra Clark e Severini mantiene le distanze invariate (42-49). Dopo un momento di sostanziale equilibrio, è Tortona a provare il primo break del terzo quarto con il long two di Severini che vale il +12 (44-56) dopo 25’. La Reale Mutua prova a correre ai ripari e si rifugia in time out, ma la pausa non subisce l’effetto desiderato da coach Cavina, con i gialloblù che scivolano sul -19 (48-67) a 3’ dalla fine del terzo quarto. Dopo aver chiuso la terza frazione sul -16 (56-72), la Reale Mutua prova a cambiare passo all’inizio dell’ultimo quarto segnando il -12 con la tripla di Clark (63-75). Tortona prova a chiudere il match con le triple di Sanders e D’Ercole, ma Torino non molla ed evita l’ulteriore fuga degli ospiti grazie alle segnature di Clark e Diop. Sul finale, nonostante gli sforzi di Torino, i bianconeri trovano il nuovo +15 a 90’’ dalla fine che chiude i giochi. Finale 77-89. Reale Mutua Basket Torino-Bertram Tortona 77-89 (17-22, 16-19; 19-28, 21-17)

Torino: Clark 24, Alibegovic 13, Pagani NE, Penna, Cappelletti 7, Campani 2, Pinkins 11, Toscano 5, Origlia NE, Mortarino NE, Diop 13, Bushati 2. All. Cavina

Tortona: Cannon 13, Gazzotti 1, Ambrosin 8, Tavernelli 9, D’Ercole 5, Fabi 15, Mascolo 15, Severini 8, Sanders 15, Morgillo NE. All. Ramondino

SM

