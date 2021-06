Gian Luigi Carlone della Banda Osiris e Faber Teater protagonisti dell'estate di Rivoli

Giovedì 24 giugno a Rivoli sarà la prima di due giornate “condotte” da Gian Luigi Carlone, polistrumentista dalla carriera lunga e vivace, sempre foriero di inediti quanto brillanti progetti che fondono alla musica il gusto per lo show e perché no, un pizzico di teatralità: il Centro d’Incontro Don Puglisi, nell’ambito dei “Carlone Days”, accoglie il cuore errante della Banda Osiris giovedì 25 giugno 2021 presso il campo aperto di Via Camandona. Con lui un’altra certezza dello scenario musicale e artistico torinese (e non): Matteo Castellan, fisarmonicista, pianista, compositore, fondatore dell’Orchestra da Tre Soldi e di una decina di altre composizioni fra quartetti, duo e disegni interdisciplinari.

Tra classica, rock, metal e Klezmer il duo Matteo Castellan – pianoforte e fisarmonica – e Gian Luigi Carlone – Voce, Sax Soprano, Flauto Traverso, Ocarina, Xaphoon – attraversa con “MUSICAX2” un repertorio decisamente vario, concepito in epoca Covid all’insegna della ricerca di spensieratezza, divertimento, poesia. L’esperienza e la cultura dei due, maturata in anni di palcoscenico nelle situazioni più differenti, diventa espressione teatrale che vive in osmosi con la musica e trasforma l’ascolto in qualcosa di fortemente visivo. Un viaggio nella musica del mondo. Il repertorio (in continuo e instancabile aggiornamento) prevede brani originali dei due esecutori/compositori e musiche di vari autori, sia reinterpretate ma fedeli all’originale (Paoli, Schubert, Bizet) che totalmente rivisitate (Certe notti di Ligabue versione romagnola – Smoke on the Water in versione latina– Tintarella di luna japan Version) o provenienti dalla tradizione klezmer (il violinista sul tetto, medyatziner).