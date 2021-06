Appendino ancora sindaca? "Non mi ricandido, ma aiuterò chi lo farà. Obiettivo ballottaggio"

"Non mi ricandido, ma mi metterò in gioco aiutando il candidato sindaco o sindaca". Chiara Appendino continua ad eludere il pressing di parte del M5s e di Giuseppe Conte, che la vorrebbero in corsa per un bis sulla poltrona da prima cittadina.

Appendino bis? "No, sosterrò il candidato"

"Li ringrazio per gli attestati di stima, è dallo scorso ottobre che parliamo di questa cosa ma la condizione è sempre la stessa" ha però ricordato la sindaca. Appendino, fissando nel ballottaggio l'obiettivo del Movimento, ha poi proseguito: "Sono stata il terminale di una squadra che ha lavorato e cercheremo di dare continuità a questi anni. Io darò il mio contributo: stiamo attendendo la chiusura del muovo statuto per definire il nuovo movimento e la questione regole, ma nonostante ciò prosegue la definizione del programma e la scelta dei nostri candidati".

Tensione Grillo-Conte, parla la sindaca

Sulle recenti tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte e i battibecchi sul futuro del M5s, Appendino si è così espressa: "Spero si possa continuare sul percorso identificato dal Movimento e si possano sciogliere gli ultimi nodi. E' un grande cambiamento, credo sia normale ci sia tensione ma il mio auspicio è che il nuovo movimento possa essere trovato a breve. Grillo è il garante, Conte dovrà essere il nuovo capo politico. Sono fiduciosa".

Pd? "Pensiamo a noi stessi"

Appendino ha poi fatto gli auguri a Matteo Lepore, candidato che ha vinto le primarie del centrosinistra a Bologna: "Hanno fatto un bel percorso, gli faccio gli auguri e spero si mantenga l'unità di questi ultimi mesi. Qui invece la strada è trafficata: non è un caso che a Bologna abbiano votato 25mila persone e a Torino 12mila".

"Aver detto che c'era bisogno di aprirsi, ma non l'hanno voluto fare. Ciascuno - ha detto la sindaca riferendosi al Pd - si assume le proprie responsabilità. Noi non siamo concentrati sul Partito Democratico ma su noi stessi".

Ddl Zan, l'appello della sindaca

Da paladina dei diritti civili, Appendino ha poi criticato il Vaticano, reo di aver chiesto ufficialmente al Governo di fermare il Ddl Zan: "E' una posizione senza precedenti, il Parlamento è stato votato dal popolo giustamente a legiferare: è mio auspicio che si vada avanti ancora più velocemente, con tutte le forze politiche che hanno deciso di sostenerlo, alla luce di quello che è accaduto con questa lettera".