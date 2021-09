Grugliasco, i giovani di Piazza Ragazzabile danno una mano agli orti urbani

Proseguono le attività dei giovani del progetto di Piazza Ragazzabile che in questi giorni sono stati accolti dal presidente Mimmo Verduci e dal direttivo dell'associazione Orti urbani di strada del Gerbido per svolgere alcune importanti attività di ripristino, manutenzione e pulizia degli spazi comuni e delle aree verdi dell'intera area degli orti.



I giovani hanno reso ancora più accogliente l'ingresso per le centinaia di frequentatori degli orti urbani. "Un esempio di come si possa conciliare l'impegno dei ragazzi, il rispetto per il bene comune e la collaborazione tra giovani e meno giovani", dicono i responsabili.