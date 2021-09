Grugliasco, tutto pronto per i campi estivi, che potrebbero riprendere anche a fine agosto

Anche a Grugliasco si lavora per garantire alle famiglie il servizio di Estate ragazzi per le famiglie, cercando allo stesso tempo di organizzare i centri estivi, ma anche di incidere sui costi, per permettere di abbassare le tariffe a quelle pre pandemia, per poter assicurare gli aiuti economici che tradizionalmente hanno aiutato le famiglie sulla base delle tariffe Isee e per star accanto a coloro che negli ultimi mesi hanno subito un decremento delle entrate familiari.