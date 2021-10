Rivoli riapre gli ombrelloni: per la seconda edizione torna la "spiaggia" urbana

Dal 26 giugno al 25 luglio torna Rivoli Beach, portando la spiaggia in città. Un mese di appuntamenti a cura della Città di Rivoli e del Consorzio Turismovest, in collaborazione con alcune associazioni sportive e culturali del territorio.

Esplode l’estate con distese di sabbia nei pressi del Circolo Sportivo Sandro Pertini (parcheggio via Pisa 26 e area verde adiacente): campi da beach volley, area gioco e relax, sdraio per prendere il sole e gonfiabili per bambini aperto per un mese (dal lunedì al venerdì, orario 17-23; sabato e domenica, orario 9-23).

Settimane intense che prevedono, grazie anche alla collaborazione con alcune associazioni sportive e culturali di Rivoli, momenti di intrattenimento musicale, cinematografico, sportivo ed enogastronomico. Inoltre ci saranno alcuni appuntamenti che coinvolgeranno la Collina Morenica, Parco San Grato, Reano e Buttigliera Alta con percorsi di trekking, bike e crossfit. Tanto fitness per pensare al benessere e scoprire il territorio. Al Parco Salvemini sarà poi allestita l’arena cinematografica per la proiezione di film e le partite degli Europei di calcio tutti i fine settimana a cura di Polbert Cinema. Inoltre sarà allestito il palco per l’esibizione di diversi artisti grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Musicale di Rivoli.

Per chiudere in bellezza, dal 23 al 25 luglio, ogni giorno dalle 12 alle 24, piazza Martiri ospiterà lo street food per assaporare e gustare prelibate leccornie nelle calde sere d’estate.