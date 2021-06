Caratteristiche e Vantaggi del broker eToro

Nella ricerca della piattaforma di trading online ideale è facile trovarsi di fronte a broker truffa che vi dicono falsità e che non hanno le certificazioni di sicurezza, il broker eToro le ha e sono le seguenti:



La certificazione della CySEC;

La certificazione della FCA.

Queste due certificazioni rendono la piattaforma seria e certificata, inoltre il broker eToro segue alla lettera le direttive europee per quanto riguarda i dati sensibili.

Una buona recensione per approfondire i vantaggi della piattaforma eToro potete trovarla cliccando qui .

Il Web è pieno di piattaforme serie e meno serie, vediamo prima di proseguire come si riconosce una piattaforma truffa.

Come riconoscere una piattaforma sbagliata

Di broker poco seri è pieno il web, per riconoscerli subito senza perdere tempo dovete fare caso a queste cose:

Un broker poco serio vi offre i conto demo a pagamento;

Evitate i broker che non abbiano i sistemi di pagamento protetti dal sistema SSL;

Girate alla larga dai broker che hanno delle commissioni troppo alte;

Evitate i broker che non hanno una sezione FAQ esaustiva.

Come abbiamo detto in precedenza un broker per essere serio deve avere le certificazioni date dagli enti di sicurezza.

Perchè scegliere eToro

In risposta al titolo di questo paragrafo sul perché scegliere eToro la risposta è semplice eToro racchiude nella sua piattaforma tutto quello che serve per fare un ottimo trading online.

Vogliamo fare una precisazione il trading non è un settore semplice ecco perché è importantissimo appoggiarsi ad una piattaforma seria e performante.



Tutti i vantaggi ad iscriversi al broker eToro:

In primis potrete fare trading in assoluta sicurezza;

Il broker eToro è serio e certificato;

Questa piattaforma vi da la possibilità di fare trading in modo gratuito con il conto demo;

I pagamenti e i prelievi sono tutti tracciabili e sicuri;

Il broker eToro segue le direttive della Comunità Europea verso i dati sensibili chiamata GDPR;

eToro all’interno della sua piattaforma ha molti grafici su cui improntare le vostre strategie,

Con eToro potrete fare anche il Social trading.



Questi sono solo alcuni dei vantaggi che si possono riscontrare iscrivendosi ad eToro, vediamo come ci si può iscrivere al Conto demo.

Come accedere al conto demo di eToro

Per accedere al conto demo di eToro è necessario compilare un breve form, ci vorranno pochi secondi, una volta entrati nel vostro conto demo il broker si appresta a caricare 100,000.00 € virtuali da utilizzare per le vostre contrattazioni, ecco tutti i mercati su cui potrete operare in modo virtuale tramite i CFD.



Tutti i mercati di eToro:



Azioni;

Materie prime;

ETF;

Indici;

Forex;

Criptovalute.

Grazie al conto demo potrete fare pratica capire come muoverti nei mercati e conoscere tutti gli strumenti di analisi tecnica, ma non solo perché con la sola iscrizione al conto demo potrete fare pratica con il Social trading di eToro.

Cos’è il Social trading?

Il Social trading è la rivoluzione del trading online, con questa piattaforma potrete copiare i Top trader e riprodurre tutte le loro operazioni in modo automatico senza dovere utilizzare il vostro tempo.

Il Social trading è stato pensato per tutte quelle persone che non hanno tempo né voglia di mettersi a studiare l'analisi tecnica e fondamentale .

La cosa molto interessante è che potrete fare pratica con il conto demo e capire come ricercatore i Top trader, come scegliere quello giusto.

Come fare trading con eToro sulle azioni Amazon

Ebbene si con eToro potrete fare trading sulle azioni Amazon , in questo periodo con la venuta della pandemia da Coronavirus Amazon ha visto un forte incremento del suo fatturato, ecco perché è un‘ottima scelta quella di iniziare il trading investendo sulle Azioni Amazon, con il broker eToro inoltre potrete tutelare i vostri risparmi attraverso lo Stop loss e il Take profit.

Il conto demo di eToro

Dopo aver fatto pratica con il conto demo sia con il trading online che il Social trading è il momento di passare al conto reale, per entrare in modo attivo nel trading online di eToro è necessario fare un primo deposito di 200 €.

Il broker per farvi diventare dei clienti verificati vuole che carichiate un vostro documento di identità ed una bolletta che attesta la veridicità della residenza.

Conclusioni

Il trading è un settore che vi permette di investire in qualsiasi cosa voi vogliate, vi ricordiamo che non è semplice ecco perché è bene fare prima tutte le considerazioni del caso.