Appendino tira la volata al M5S: “Puntiamo al ballottaggio, presto la decisione sul candidato sindaco” [VIDEO]

“Non commento i sondaggi, non l'ho mai fatto, posso dire che noi siamo concentrati sul nostro programma e porremo al centro le nostre tematiche che sono diritti, innovazione, sociale e ambiente”. Così la sindaca Chiara Appendino si è espressa in merito ai sondaggi usciti nelle ultime ore e che vedrebbero il Movimento 5 Stelle al 12% circa, con Paolo Damilano davanti a Stefano Lo Russo in vista delle prossime elezioni.

Attualmente però, il Movimento 5 Stelle non ha ancora trovato un candidato, che sarà uno tra Valentina Sganga e Andrea Russi: “La campagna elettorale la stiamo costruendo sul nostro programma, appena avremo il candidato sindaco o sindaca - e spero di possa chiudere velocemente - io farò tutta la campagna elettorale e aiuterò il candidato, raccontando il progetto dei prossimi 5 anni di Torino”.

"Non abbiamo paura: obiettivo ballottaggio"

“Non abbiamo assolutamente paura e puntiamo ad andare al ballottaggio. Il nostro auspicio è di chiudere in questi giorni, poi non dipende sono dalle dinamiche territoriali ma anche nazionali, ma stiamo lavorando in piena sintesi con i due candidati per avere tutto pronto al momento dell'annuncio”, ha proseguito Appendino.

Sette giorni e poi l'annuncio

La prossima settimana, quindi, potrebbe essere quella dell’annuncio del candidato sindaco: “Sul territorio stiamo lavorando e se volessimo presentare domani il candidato lo possiamo fare. Abbiamo due candidati e stiamo cercando di trovare una sintesi nell'interesse collettivo. Noi puntiamo ad andare al ballottaggio, l'asticella l'abbiamo messa più alta”.