Lavori in corso, da martedì rifacimento e chiusura al traffico lungo la provinciale di Druento

Per consentire i lavori di rifacimento degli attraversamenti sulla Strada Provinciale 8 di Druento.



La Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metrpolitana di Torino ha disposto con un’ordinanza la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli per circa 400 metri nei territori dei Comuni di Pianezza e Druento, dalle 8 di martedì 29 giugno a fine lavori. È prevista la deviazione del traffico segnalata in loco lungo la Provinciale 8.



Sono esentati dal divieto di transito i veicoli adibiti a servizi di emergenza e quelli destinati al trasporto pubblico di linea.