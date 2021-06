Van finisce contro un dehor all'ora di pranzo: attimi di terrore in via Mazzini

Attimi di vero e proprio terrore: sono quelli che hanno vissuto oggi all'ora di pranzo alcuni ragazzi seduti nel tavolini esterni del ristorante Tokyo Zen, in via Mazzini. Quando erano circa le 14.15, infatti, un van fuori controllo si è schiantato contro il dehor del locale.

L'uomo alla guida del van sarebbe stato colto da un improvviso malore, che gli avrebbe fatto completamente perdere il controllo del mezzo, che si è scontrato con due auto parcheggiate prime di finire la sua corsa contro il dehor, sfiorando alcuni dei tavoli.

I volontari del 118 sono immediatamente intervenuti per soccorrere l’anziano guidatore del van, fortunatamente l'unico ferito dell'incidente, che è stato portato in ospedale.

"Nel dehor in quel momento eravamo circa una decina di persone", racconta una testimone. "Ci siamo spaventati, ma siamo stati pronti ad alzarci di corsa quando abbiamo visto quell'auto che stava per investirci. Per fortuna non andava molto veloce".

L'incidente ha paralizzato il traffico nella zona, con lunghe code e imbottigliamenti da corso Vittorio a tutto il centro città.