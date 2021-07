Sport |

La Reale Mutua vede la Serie A: la partita di questa sera può essere decisiva

A Voghera, alle h.21.00, Torino si gioca la prima possibilità di promozione in Serie A

Il 15 maggio 2020, dopo la conclusione anticipata - causa covid - del campionato di A2, la Reale Mutua Basket Torino individuata come “la società che ha totalizzato il punteggio più alto nel ranking delle aspiranti società” veniva promossa in Serie A. Circa un mese dopo, il 29 giugno, il dietrofront della Lega - resosi necessario dopo l’autoretrocessione di Pistoia in A2 - distruggeva le speranze dei tifosi torinesi e rispediva la Reale Mutua nel limbo della seria cadetta. A circa un anno di distanza i gialloblù hanno la prima occasione per salire di nuovo sull’ascensore che porta al piano principale della pallacanestro italiana, ma questa volta possono entrare dalla porta principale: dopo la vittoria di giovedì scorso a Voghera, a Torino basta ripetersi questa sera, per coronare il sogno. Tra Torino e la gloria, si frappone Tortona, una squadra che difficilmente renderà il compito di Torino semplice. “In gara 3 abbiamo giocato bene, facendo le cose giuste e poi - semplicemente - abbiamo fatto più canestro. - commenta Coach Cavina alla vigilia di gara 4 - Contro una squadra come Tortona sono importantissimi il ritmo e la difesa, ma queste partite conta vincerle. Sicuramente Tortona ha preparato la partita facendo degli accorgimenti, ma dobbiamo pensare di aver capito qual è la strada giusta”. Dopo due gare giocate in perfetto equilibrio, con un risultato positivo a testa, Torino ha avuto la meglio in gara 3, mettendo in campo una prestazione semplicemente perfetta e impedendo alla squadra di coach Ramondino di entrare mai davvero in partita. “Gara 4 sarà un test durissimo sia perché siamo spalle al muro sia perché Torino ci ha dimostrato tutta la sua forza, la sua organizzazione e determinazione. - commenta proprio il coach dei bianconeri - Servirà fare una partita al livello che conosciamo, lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi per la bellissima stagione che abbiamo fatto e perché vogliamo forzare gara 5. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo, anche per le persone che ci stanno sostenendo con grande entusiasmo in questa storica finale”. La partita sarà trasmessa in diretta TV su MS Channel (canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat), ed in streaming su LNP Pass. Palla a due alle h.21.00.

