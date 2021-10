Reale Mutua ko in gara 4. La promozione si decide a Torino

Torino fallisce il primo match point per la promozione in A1. Al PalaOltrePo di Voghera i gialloblù cedono il passo a Tortona sul risultato di 78-77, al termine di una partita combattuta. Appuntamento a martedì 29 giugno, Pala Gianni Asti h.20.45, per la decisiva gara 5.

CRONACA

Per Tortona è l’ultima chiamata e sono proprio gli uomini di coach Ramondino a partire meglio, con Cannon, Sanders e Mascolo che portano avanti i padroni di casa dopo 3’ con il parziale di 7-2. La Reale Mutua prova a reagire con Cappelletti, ma la risposta di Cannon vale il primo vantaggio bianconero in doppia cifra del match (16-6). Coach Cavina ferma l giochi per 60’’ e all’uscita dalle panchine, Torino sembra più concentrata e riesce a dimezzare lo svantaggio alla fine dei primi 10’ (22-18).

Nella seconda frazione continua il buon momento di Torino che dopo aver impattato la gara su 22 pari trova il primo vantaggio del match con capitan Alibegovic (25-24). Il buon momento dei gialloblù vale il massimo vantaggio di +6 (24-30), con i padroni di casa che si rifugiano in time out. La reazione della Bertram non tarda ad arrivare: Fabi e Mascolo sono letali da dietro l’arco e con tre triple consecutive riportano l’ago della bilancia a pendare dalla parte di Tortona (34-30). La Reale Mutua non si perde d’animo e si lancia subito all’inseguimento trovando il pari con Clark. Nel finale i gialloblù riescono a rimettere anche la testa avanti, con le due squadre che vanno al riposo sul 40-44.

Nella ripresa Torino prova ad accelerare e con Pinkins si porta sul +9 (41-50), Tortona non ci sta e passata la metà della terza frazione torna a contatto con le bombe di Mascolo (51-52). La Reale Mutua cerca di arginare il ritorno dei bianconeri, ma la squadra di coach Ramondino ha trovato il ritmo giusto: a 30’’ dalla fine le due bombe di Tavernelli infiammano il PalaOltrePo di Voghera, con le due squadre che vanno agli ultimi 10’ sul 59-56.

L’ultimo quarto è decisivo e vede Tortona partire con il piede giusto: bomba di Tavernelli, appoggio di Cannon e +8 bianconero (64-56) dopo 32’. Torino prova ad affidarsi a Cappelletti e Clark per colmare lo svantaggio arrivando spesso a contatto con i bianconeri; Tortona, però, è brava a respingere gli assalti avversarsi e a meno di 3’ dalla fine il risultato è di 76-70. Il finale è al cardiopalma: dopo aver accorciato con i viaggi in lunetta di Cappelletti e Clark, la Reale Mutua riesce a mettere la testa avanti a 55’’ dalla fine con la bomba di Alibegovic (76-77). Tortona non si da per vinta e con Cannon tira fuori il coniglio dal cilindro con il canestro del controsorpasso a pochi centesimi dalla fine del match. Torino affida l’ultimo, impossibile, tiro ad Alibegovic, ma le speranze dei gialloblù si infrangono sul primo ferro. Finale 78-77, la promozione in Serie A si decide in gara 5.

Reale Mutua Basket Torino 78-77 (22-18, 18-26; 19-12, 19-21)

Tortona: Mascolo 16, Severini 10, Sanders 10, Fabi 11, Cannon 23, Ambrosin, Gazzotti, D’Ercole, Tavernelli 8, Morgillo NE. All. Ramondino

Torino: Diop 14, Clark 16, Cappelletti 13, Alibegovic 12, Pinkins 16, Ferro NE, Origlia NE, Campani 2, Penna, Pagani NE, Bushati 2, Toscano 2. All. Cavina