Meteo, si aspettano giorni con temporali anche forti e afa moderata

La goccia instabile dalla Francia dovrebbe continuare a traslare lentamente verso l'Europa centrale, persistenza di condizioni di atmosfera condizionalmente instabile, tali da favorire rovesci e temporali pomeridiani quasi ogni giorno, talora anche intensi e accompagnati da grandinate e colpi di vento a macchia di leopardo. Temperature leggermente sopra le medie del periodo con sensazione moderata di afa nelle ore più calde del giorno a causa dell'umidità.

A Torino quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 28 Giugno a giovedì 1 Luglio. Cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, con possibili temporali e locali grandinate, dalle ore centrali della giornata. Fenomeni a macchia di leopardo in sconfinamento anche sul settore costiero ligure.

Temperature in live diminuzione da mercoledì le massime. Minime in pianura intorno 16-19°C e massime 28–32°C. In pianura venti deboli o moderati da Sud Est. Attenzione ai colpi di vento nelle celle temporalesche attive.

Da venerdì 2 Luglio, cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi e temporali pomeridiani.