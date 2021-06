"Stop and win": mercoledì l'evento di chiusura del progetto promosso dalla Città di Rivoli

Mercoledì 30 giugno è in programma l'evento finale del progetto Stop&Win: Dipende da te, dipende da Noi, promosso dalla Città di Rivoli in collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto e realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, che si terrà alle ore 18, nel cortile dell’Informagiovani di Rivoli, in corso Susa 128.

Parteciperanno alcuni ragazzi dell’IIS G. Natta e dell’Enaip di Rivoli che hanno realizzato due canzoni e videoclip sul tema delle dipendenze. In questa occasione presenteranno i loro pezzi e i relativi video e ascolteremo un live del rapper Masa Squiat, il nostro special guest, che oltre ad esibirsi, ascolterà le canzoni che sono state realizzate e ci parlerà della sua esperienza di giovane musicista.