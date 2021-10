A Bardonecchia "tutti nel pallone" con il Bubble Football

Da giovedì 24 a domenica 27 giugno si è svolto sul campo in erba sintetica di via Mallen, 1, sottostante il Palazzetto dello Sport, il “1°Bubble Football - Sono nel pallone”, nuovo sport che sta spopolando in tutto il mondo, soprattutto nel Nord Europa, dove è nato, molto simile al calcio, primo evento organizzato questa estate dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia.

Le regole infatti sono praticamente identiche a quelle del calcio. L’obiettivo è segnare più gol possibili, ma il modo di giocare però è diverso perché i componenti di ogni squadra giocano in una grande bolla trasparente gonfiabile che li protegge dalla testa alle ginocchia, lasciando liberi i piedi per calciare.

L’originale modo di divertirsi in compagnia, complici le condizioni atmosferiche favorevoli, ha coinvolto per quattro giorni soprattutto giovani e giovanissimi, residenti e villeggianti entusiasti delle novità, che hanno apprezzato la possibilità di scontrarsi e di eseguire divertenti acrobazie e andare in goal, in piena sicurezza.