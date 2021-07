Mirafiori Sud si ribella al taglio del trasporto pubblico: "Lasciateci i nostri bus"

Una protesta pacifica per lanciare un ultimo appello alla Città contro la revisione delle linee Gtt che attraversano Mirafiori Sud. E' quanto avvenuto ieri sera in via Farinelli, di fronte al presidio sanitario Valletta, dove un gruppo di cittadini si è radunato sotto l'unica bandiera del "no al taglio del trasporto pubblico".

La manifestazione è solo la punta dell'iceberg di un malcontento crescente tra i residenti nelle ultime settimane, in vista dei nuovi tracciati in partenza da giovedì 1° luglio. Undici le linee coinvolte nel rivoluzionario piano comunale, che nello specifico prevede, in seguito all'apertura della metro di piazza Bengasi, la soppressione della linea 18, la deviazione del 35 verso via Artom e la modifica del percorso del 34, che non passerà più da via Farinelli. Muterà forma anche il vecchio 63, con capolinea in piazza Caio Mario.

Tra le novità più impattanti, la creazione della Linea 8, di collegamento tra la zona ospedali e San Mauro, e l'istituzione delle linee SM1 ed SM2 tra San Mauro e Settimo.

I cittadini di Mirafiori lamentano soprattutto la perdita di bus nella parte centrale del quartiere, considerando anche l'età elevata della popolazione residente. Il rischio è di dover percorrere lunghi tratti a piedi prima di incappare in una fermata utile, prevedendo poi diversi cambi lungo il tragitto.