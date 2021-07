Dal 5 luglio Avio Aero attiva i contratti di solidarietà a Rivalta, Borgaretto e Cameri

Avio Aero ha annunciato di aver attivato, in seguito all’accordo con le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali delle Province di Torino e Novara e con l’assistenza di A.M.M.A. – Unione Industriale di Torino e Confindustria Novara Vercelli Valsesia di Novara, lo strumento del contratto di solidarietà per la gestione della riduzione dei volumi produttivi nei siti di Rivalta, Borgaretto di Beinasco e Cameri (NO) per un periodo di 24 mesi a partire dal 5 luglio 2021, che coinvolgerà complessivamente 2400 lavoratori. L’azienda, infatti, si trova a dover fronteggiare un numero di ore di lavoro eccedente pari a circa il 25%-30% medio nei tre stabilimenti sopra indicati.

Tale decisione dell’azienda scaturisce dalla necessità di dare continuità, con misure immediate, alla gestione di una perdurante riduzione di volumi e fatturato, scaturita da una contrazione della domanda principalmente negli stabilimenti situati in Piemonte, a causa dello specifico mix produttivo. Le misure conservative intraprese da Avio Aero assicurano la continuità aziendale e preservano il patrimonio delle competenze. L’azienda ha inoltre illustrato il proprio programma di implementazione di nuovi prodotti e il relativo piano di investimenti.

Da fine febbraio 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il mercato aeronautico ha registrato un blocco pressocché totale e senza precedenti dei voli commerciali, che ha pesantemente impattato l’operatività delle compagnie aeree e, di conseguenza, delle aziende costruttrici di aeromobili. La riduzione di volumi interessa, trasversalmente, tutti i clienti di Avio Aero e i relativi programmi motoristici commerciali. Nell’attuale situazione, Avio Aero si trova nella condizione di dover proporzionare l’impiego della propria forza lavoro all’effettiva domanda del mercato, rendendo dunque necessaria l’attivazione di ammortizzatori sociali.

“L’azienda ribadisce il proprio impegno a cogliere ogni possibile opportunità per ridurre l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, confidando in nuove e più favorevoli condizioni di mercato. Avio Aero è attualmente impegnata a collaborare con le organizzazioni sindacali e le istituzioni nazionali e locali, per minimizzare l’impatto delle misure intraprese anche attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente” ha affermato Mauro Brega, responsabile delle Relazioni Industriali.

Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino e Valter Vergnano responsabile Avio Aero per la FIOM torinese dichiarano: "La situazione dell’intera filiera dell’aerospazio è particolarmente delicata, soprattutto per quanto riguarda il comparto delle produzioni per l’aviazione civile, fin dall’inizio della pandemia. In questo lungo periodo Avio Aero ha fatto fronte alla contrazione dei volumi utilizzando la cassa integrazione per Covid a rotazione la cui possibilità di utilizzo termina oggi. Abbiamo quindi convenuto di attivare i contratti di solidarietà per due anni con una riduzione media di orario modulata sull’andamento delle commesse perché questo strumento consente di distribuire i sacrifici sull’intera platea aziendale e di garantire così l’occupazione e il minor danno possibile al reddito dei lavoratori".

"Si tratta di affrontare questo periodo salvaguardando le professionalità e le competenze tecniche presenti in azienda per traguardare la ripresa del comparto prevista per il 2024. L’accordo prevede periodiche verifiche di concreta equità di applicazione dell’ammortizzatore con le RSU di stabilimento e con le organizzazioni sindacali e l’impegno dell’azienda ad effettuare nel biennio importanti investimenti sui processi produttivi e la formazione dei lavoratori".