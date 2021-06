Mania per i giochi online: i trend per il 2021

Da quando la pandemia ha ridisegnato le logiche della realtà, molte cose sono cambiate. In primis le abitudini di miliardi di persone, prime abituate ad una vita apparentemente impossibile da stravolgere.

Nonostante i cambiamenti che il Covid ha apportato, ci sono delle abitudini, dei trend, che non sono stati stravolti ma anzi migliorati e in alcuni casi aumentati. Uno di questi riguarda il gioco online, che è praticamente il mezzo di svago numero uno ad oggi. Meglio se gratis, dato che la rete offre molte possibilità da questo punto di vista.



Il boom del gioco online: i trend del 2021

Grazie anche alle piattaforme, su tutte Twitch, in cui il gaming è sempre più presente, ad oggi è possibile stilare i trend del gioco online per il 2021, al di là della piattaforma.

In testa spiccano ovviamente i titoli da console , già noti in alcuni casi prima della pandemia. Fortnite ed Apex Legend hanno attirato milioni di giocatori della Generazione Z, che ad oggi ignorano i soliti titoli e che hanno conosciuto il gioco grazie soprattutto ai due giochi di cui sopra. E poi Call of Duty, che ha fatto il resto nel corso del 2020 e che continua ad essere primatista in questo 2021. Titoli che hanno dalla loro, oltre alla prestanza tecnologica, il non poco vantaggio della gratuità. Questo per quel che concerne le classiche console, ma i PC come sempre nascondono titoli di cui vale la pena venire a conoscenza.



Tra i migliori giochi online per PC spicca sicuramente Valheim, titolo che richiama l’ambientazione scandinava e che ha catturato già milioni di gamer.

I grandi successi nelle altre piattaforme online