Al Pala Gianni Asti festeggia Tortona, la favola di Torino si interrompe sul più bello

I gialloblù cadono all'ultimo secondo e devono rinunciare al sogno promozione

Si infrange sul più bello il sogno della Reale Mutua, che cade in gara 5 contro Tortona. I gialloblù giocano una partita caparbia, che controllano a lunghi tratti, Tortona ha il grande merito di non arrendersi mai e di trovare la zampata vincente sul finale. CRONACA Parte meglio la Reale Mutua che, lanciata dal pubblico di casa, segna un parziale di 8-0 nei primi 2’ di gioco. Coach Ramondino chiama time out e prova a scuotere i suoi, all’uscita dalle panchine i bianconeri trovano il canestro, ma è ancora Torino a controllare il gioco e dopo 5’ la squadra di Coach Cavina porta il vantaggio in doppia cifra (14-4). La Bertram prova ad aggrapparsi ai punti di Cannon, ma il tiro da dietro l’arco di Alibegovic e Cappelletti mantiene Torino avanti (22-10). Sul finale di quarto si vede Tortona: aprono Tavernelli e Sanders, segue il primo canestro della partita di Mascolo che sulla sirena fissa il risultato del primo quarto sul 22-19. In avvio di seconda frazione Torino prova a spingere indietro gli avversari con Pinkins e Alibegovic, ma la triple di Mascolo impediscono la fuga dei gialloblù e riportano Tortona ad un possesso di svantaggio (32-31). A 4’ dalla sirena dell’intervallo lungo la Bertram completa l’inseguimento e con la tripla di Fabi pareggia i conti sul 34 pari. Dopo gli strappi della prima parte di match, il pari accende le squadre che si affrontano a viso aperto punto a punto: da una parte Sanders e Fabi, dall’altra Cappelletti, Toscano e Clark e il primo tempo si chiude con il punteggio di 49-49. Dopo i tanti punti del primo tempo, in avvio di ripresa prevalgono le difese: Torino prova subito lo strappo con il 4-0 personale di Toscano che vale il +5 (57-52) dopo 23’. Tortona cerca di accorciare e tornare subito a contatto, ma la Reale Mutua riesce a tenere a bada gli avversari con i centri di Alibegovic e Toscano, che chiudono la terza frazione 63-59. Cappelletti apre l’ultimo quarto segnando il +6 (65-62), Tortona non sta a guardare e - ancora una volta - trascinata dalle triple di Mascolo mette la testa avanti (66-67). Coach Cavina raccoglie la squadra in time out e alla fine dei 60’’ di pausa Torino riprende in mano il match e fa saltare in aria il Pala Gianni Asti con la bomba di Cappelletti (72-68). La Bertram non si arrende e si lancia all’inseguimento trovando pari e nuovo vantaggio a 90’’ dalla fine con il libero di Tavernelli (72-73). Il finale è infuocato: Torino trova la penetrazione del +1 con Clark (74-73), sul rovesciamento di fronte Tortona è brava a trovare il fallo che manda Sanders tre volte in lunetta. Dalla linea della carità la mano di Sanders non trema, Tortona è promossa in serie A. Finale 74-75.

Salvatore Macheda

