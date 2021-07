Allarme alberghi: "Per Torino il 2021 sarà peggiore. Serve assessorato turismo"

Dopo il 2020, "annus horribilis" per il turismo torinese e nazionale, il 2021 rischia di andare peggio. A tracciare il quadro negativo è il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio in occasione dell'Assemblea Annuale, durante la quale ha incontrato i candidati sindaco. All'appello hanno risposto Angelo d'Orsi della sinistra radicale, Ugo Mattei di Futura , Stefano Lo Russo del centrosinistra, Giovanna Giordano di Azione-Italia Viva e Roberto Salerno Movimento Ambientalista Torino.

Una situazione difficile, ma per Borio " se si riparte in modo adeguato con la promozione i risultati arrivano rapidamente ". Allungando lo sguardo all'autunno le speranze del comparto sono rivolte alle Nitto Atp Finals, Salone del Libro, Artissima e Torino Film Festival che " potrebbero riportare a Torino flussi turistici più consistenti ".

Ed in vista delle Comunali, il Presidente di Federalberghi chiede al futuro sindaco "un assessorato dedicato al turismo, svincolato da altre deleghe", oltre ad una "governance del comparto, con tante realtà che lavorano in modo sinergico". Un esempio concreto è legato al fatto che Ryan Air ha scelto Torino come base, con 123 voli settimanali. "Bisogna fare direttamente promozione coordinata allo scalo, raccontando cosa offre la città da un punto di vista culturale, ricettivo e museale , con pacchetti turistici già pronti all'acquisto" ha concluso.