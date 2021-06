Erdoğan, il presidente che studia da Sultano ottomano

Studiare da sultano del nuovo Impero Ottomano, è questa la missione che sembra caratterizzare la presidenza di Recep Tayyip Erdoğan . Per capirlo, basta guardare i suoi movimenti, leggere le sue dichiarazioni grondanti di rivendicazioni nazionalistiche, monitorare il suo interventismo sfacciato in ogni conflitto che interessi i territori circostanti la Turchia. La svolta imperialista ha trovato il suo completamento col referendum del 2017, che ha sostituito il sistema parlamentare con uno presidenziale.

Oggi non esiste area geografica di quello che fu l’antico impero turco, che non veda Erdoğan presente e influente, sia con l’aiuto di amicizie pericolose coi Fratelli Mussulmani e con altri gruppi islamisti sia con altri mezzi, come ad esempio il dono di migliaia di dosi di vaccino anti-Covid a Cipro e alla Bosnia-Erzegovina, e senza dimenticare l’accordo di cooperazione militare con l’Albania.

Il freno a questo espansionismo è dato dall’economia turca, attualmente in fragili condizioni: inflazione al 13,6%, svalutazione della lira, bilancia di conto corrente a -3,4%, continui “licenziamenti” dei Governatori della Banca centrale turca non in linea con la piattaforma politico-economica del partito di governo. Soner Çağaptay, analista politico del Washington Institute, dice che Erdoğan è un presidente nella forma ma un sultano nello spirito. (...) ha ricalibrato gran parte dell’eredità di Ataturk, un’eredità che spingeva la Turchia a guardare all’Occidente per essere parte dell’Europa e, indirettamente, una democrazia.

Con un approccio populista, ha demonizzato tutti i suoi oppositori: la sinistra, i socialdemocratici, i liberali, i curdi, gli aleviti. (...) Che Erdogan da un lato corteggerà l'Europa, da cui nei fatti dipende l’economia turca, e dall’altro opprimerà sempre più l’opposizione interna. Con le buone o con le cattive, cercherà di restare al potere.