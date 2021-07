Fiera del Peperone, ritorna “Il Foro Festival” di Carmagnola

Il Foro Festival nasce nel 2018 da un'idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese, operante sul territorio dal 2012. La manifestazione si inserisce nel contesto della Fiera Nazionale del Peperone, la cui 72^ edizione è in programma dal 27 agosto a 5 settembre.

Il format propone eventi e concerti a pagamento - con artisti di rilievo nazionale e con artisti di successo tra un pubblico di giovanissimi - in una grande arena all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, da cui il nome del festival. Tra i grandi nomi, nel 2018 è stato ospite Ermal Meta, nel 2019 gli Eiffel 65 e i Pinguini Tattici Nucleari pochi mesi prima della loro “esplosione” al Festival di Sanremo.

Dopo la pausa del 2020 dovuta all’emergenza sanitaria, il festival torna dal 27 al 30 agosto 2021 con quattro appuntamenti: il Belle Époque Show nella prima serata a partire dalle ore 20:00 ed i concerti di Giusy Ferreri il 28 agosto alle ore 21:45, di Sagi Rei il 29 agosto alle ore 21:30 con opening act di Badvice Dj & Gino Latino e dei The Kolors nella serata conclusiva alle ore 21:45.

Il biglietto di ingresso del Belle Epoque Show è di € 30,00 con cena compresa, per Giusy Ferreri è di € 20,00, per The Kolors è di € 15,00 e per Sagi Rei di € 10,00.

I biglietti dei concerti di Giusy Ferreri e The Kolors saranno acquistabili al più presto su ticketone.it. e poi presso le casse del Festival, nelle serate dei concerti e nel caso in cui ce se sia ancora disponibilità.

Per il concerto di Sagi Rei i punti prevendita verranno comunicati al più presto.

Il Belle Époque Show consiste in una cena animata con spettacoli di burlesque, live piano e dj set a cura della Consulta Giovanile Carmagnolese e in collaborazione con “Belle Époque Show”. Per maggiori informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 342 804 4609

Giusy Ferreri, dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista, ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando e classificandosi seconda alla prima edizione italiana del talent show X Factor.

La sua carriera costellata di traguardi e record prosegue tra hit radiofoniche e dischi di Diamante, Platino e d’Oro e, oltre ai suoi successi, è diventata la voce delle due super hit di Takagi e Ketra “Amore e Capoeira” (5 dischi di Platino) uscita nel 2018, e “Jambo” (3 dischi di Platino) uscita nel 2019. La collaborazione con il travolgente duo di produttori di successo si è rinnovata adesso per accendere l’estate 2021 con il singolo “Shimmy Shimmy” uscito il 28 maggio, una canzone che richiama le atmosfere care alla musica araba e mediorientale in un mix esaltante di suoni.

The Kolors arrivano a Carmagnola con il “Cabriolet Panorama Tour”. Dopo il successo ottenuto con brani come “Pensare male”, “Los Angeles”, “Non è vero” e “Mal di gola” e i primi posti della classifica radio, la band multiplatino è tornata col nuovo singolo Electro Funk “Cabriolet Panorama” ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi.

Appassionati di rock e musica elettronica, Stash Fiordispino alla voce e chitarra, il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mona ai synth iniziano a collaborare a Milano nel 2009 e con un ingaggio professionale che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi e conosciuti della città: Le Scimmie.

Nel 2015 si aggiudicano la vittoria del programma TV “Amici” portandosi a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicano l’album “Out” (su etichetta Baraonda/Artist First) che arriva al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 12 settimane consecutive (un record), portandosi a casa 4 dischi di Platino. In seguito la loro carriera è proseguita con numerosi premi e nuove hit di successo.

Sagi Rei, cantautore israeliano naturalizzato italiano, è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, scalando le classifiche di mezzo mondo, per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta.

Porta a Il Foro Festival brani del suo repertorio e dell’ultimo album intitolato “Original Songs”, scritto a quattro mani con la moglie Helena. Nato a Tel Aviv nel 1972, nei primi anni Novanta si trasferisce a Bergamo, intraprende gli studi di Medicina a Brescia, entra a fare parte di un coro gospel a Milano e comincia ad esibirsi con piccole formazioni nei locali, interpretando brani celebri e sviluppando il suo stile, influenzato da elementi soul ed etnico-acustico.

Il suo album “Emotion Song” (2005) è stato pubblicato in più di 15 Nazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna e Israele, e rientra fra i 100 Album più Venduti in Italia, grazie anche alla notorietà del singolo “L’amour Toujours (I’ll Fly With You)” entrato nella classifica dei singoli più scaricati in Italia, conquistando il Disco d’Oro per il numero di copie vendute. Nel 2012 compone la colonna sonora del film “Area Paradiso” diretto ed interpretato da Diego Abatantuono e Mario Biondi lo vuole all’interno del suo tour teatrale per esibirsi insieme a lui con “Won’t You Come Back”, brano scritto e composto da Sagi appositamente per Biondi.

Il concerto di Sagi Rei sarà preceduto da un opening act di Badvice Dj & Gino Latino.

È possibile seguire Il Foro Festival su facebook @ilforofestivalcarmagnola e su Instagram @ilforofestival

Per avere maggiori info si può contattare l’Ufficio Giovani del Comune di Carmagnola allo 011.9724236