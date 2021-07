"Adotta una mucca, lasciandola libera di pascolare": in cambio prodotti caseari a Km0

“Adotta una mucca” è un progetto della Pro Loco Bardonecchia, in unione con gli alpeggi di Valle Stretta e del Clos-Pian del Sole, patrocinato dalla Civica Amministrazione, che propone a tutti di adottare una mucca, lasciandola però libera di pascolare nei prati della Conca e con la possibilità di farle visita dai primi di luglio sino a metà settembre.

Il prezzo dell’adozione, certificata dalla consegna di una pergamena e di un buono per l’acquisto di alcuni prodotti caseari da ritirare direttamente negli alpeggi, in giorni e orari prestabiliti, consultabili sul sito Pro Loco, è di € 45.00, pagabili in contanti, con bonifico, con satispay o PayPal.

“Si tratta di un modo simpatico di supportare il lavoro dei piccoli produttori che portano avanti tradizioni di allevamento antiche, impegnative e faticose - sostiene Carola Vajo, presidente Pro Loco- e allo stesso tempo offre l’opportunità di conoscere più da vicino il meraviglioso mondo della conca di Bardonecchia, cuore dell’Alta Valle di Susa, con i suoi paesaggi mozzafiato e gli allevatori che si occupano della realizzazione dei prodotti caseari secondo le antiche tradizioni locali. Un progetto volto ad aiutare concretamente Bardonecchia a promuovere progetti per la valorizzazione del territorio ed in particolare per il mantenimento del pascolo, impedendo l’avanzata del bosco”.