Ripresi a Moncalieri i lavori all'ex piscina delle Pleiadi

Da alcuni giorni sono ricominciati i lavori alla piscina ex Le Pleiadi di Moncalieri. Il progetto prevede il rifacimento del polo sportivo natatorio, bloccato per alcuni mesi a causa di modifiche da compiere al piano delle opere da realizzare.

Tra i vari cantieri in corso, si possono vedere le protezioni richieste da ASL per la rimozione dell’amianto in alcuni locali. I lavori di rimozione terminano in settimana e dal 5 luglio inizieranno quelli di ristrutturazione vera e propria. Con l'obiettivo di portarli a termine entro fine anno. Per Moncalieri, insomma, la nuova piscina come regalo di Natale.

Intanto, nell'ultimo Consiglio comunale è stata approvata la prima variazione del Piano delle Opere Pubbliche con l’Elenco degli interventi. Tra quelli previsti: la riqualificazione dei tetti e delle facciate del palazzo comunali, il consolidamento di strada Gorree e strada Trofarello e la muova rete idrica del cimitero urbano.