Nichelino, ruba motorino ma viene 'pizzicato' dai carabinieri: denunciato 14enne di origine marocchina

Il suo improvviso dietrofront, quando ha visto l'auto dei carabinieri, ha insospettito i militari dell'Arma, che hanno deciso di seguirlo e di fermarlo per un controllo. E così che a Nichelino è stato scoperto il furto di un motorino da parte di un 14enne di origine marocchina.

Il ragazzo stava girovagando per la città, quando è stato 'pizzicato' dai carabinieri: sono bastati pochi attimi per scoprire che il mezzo che stava guidando non era suo, ma bensì rubato poco prima ad una persona che ancora non si era resa conto del furto.

Il ragazzo è stato denunciato, mentre il motorino è stato subito riconsegnato al suo legittimo proprietario.