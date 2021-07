Borse di studio, Sarno (PD): "Bene il passo indietro della Giunta sui criteri di assegnazione"

Oggi in VI Commissione del Consiglio regionale si è discusso il documento con i criteri generali per il bando di concorso Edisu per l'erogazione delle borse di studio universitarie.

"Siamo contenti che la Giunta abbia ricalibrato il tiro, non modificando i parametri di reddito e di merito per accedere alle borse di studio" commenta il Consigliere PD Diego Sarno. "Sarebbe stato un errore restringerli. Soprattutto quello del merito, avrebbe comportato un'ingiustificabile compressione del diritto alla formazione".

I fondi destinati a Edisu rimangono 24,6 milioni. "Restiamo dell'idea che questi fondi non siano sufficienti per garantire soprattutto alla fasce di studenti più in difficoltà di concentrarsi solo sullo studio e di non dover fare lavori aggiuntivi, ma almeno non si è ridotto il finanziamento come si temeva" aggiunge il Consigliere Dem.

"Auspico che il Consiglio regionale ritorni ad audire, nelle Commissioni preposte, sia Edisu sia i rappresentanti degli studenti come avveniva prima del Covid - conclude Sarno - perché è fondamentale per noi. Si sarebbe compresa, per esempio, la bontà della richiesta degli studenti di "punti bonus" per ottenere la borsa di studio, in seguito alle oggettive difficoltà aggiuntive che il Covid ha imposto loro. Richiesta che non è stata accolta da questa amministrazione regionale. Per queste ragioni non potevamo essere soddisfatti dell'atto e quindi non abbiamo partecipato alla votazione".