Sicurezza, Cerutti (Lega): "Intollerabili le continue aggressioni alle forze dell'ordine"

“Non posso che definire inaccettabile il crescendo di aggressioni ai danni delle forze dell’ordine. L’ultima, verificatasi due giorni fa in Barriera di Milano, registra il ferimento di cinque agenti che cercavano di eseguire un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo marocchino di 19 anni, colpevole di non aver rispettato gli arresti domiciliari”. Lo dichiara Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale.

“Proprio lunedì scorso - conclude Cerutti - abbiamo sottoscritto con convinzione la petizione del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia per dire basta alle aggressioni a poliziotti, insegnanti, medici e incaricati di pubblico servizio e di pubblica utilità e per l’istituzione di un reato penale specifico per chi assale i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Oltre alla necessità di dotare le forze di polizia di strumenti efficaci come il taser, servono anche pene certe e immediate per chi si rende responsabile di tali gravissime azioni”.