Rifacimento degli attraversamenti sulla Provinciale 8 di Druento: riaperto tratto stradale

Per consentire i lavori di rifacimento degli attraversamenti sulla strada provinciale 8 di Druento al km 16+800, la direzione Viabilità della Città metropolitana ha sospeso per alcuni giorni la circolazione stradale per tutti i veicoli dal km 10+300 al km 10+700 nei territori dei Comuni di Pianezza e Druento, con la deviazione del traffico segnalata in loco lungo la provinciale 8 al km 9+300 e al km 10+700. La fase più impattante dei lavori si è conclusa giovedì 1° luglio, consentendo la riapertura del tratto, su cui proseguiranno nei prossimi giorni i lavori di rifinitura.