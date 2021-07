Fiom Cgil risponde all'Electrification Day Stellantis: lunedì volantinaggio e presidio a Mirafiori

All'Electrification Day di Stellantis, previsto per l'8 luglio, la Fiom Cgil risponde lunedì con il Mirafiori Day. Una giornata di iniziative con i lavoratori e le lavoratrici del polo torinese, che inizierà all'alba con un volantinaggio davanti ai cancelli in occasione dell''ingresso del primo turno. Alle 8 è prevista poi un'assemblea interna e dalle 9.30 un presidio davanti porta 2 di Mirafiori con interventi della segreteria generale della Cgil Enrica Valfrè, il rettore del Politecnico Guido Saracco e i parlamentari piemontesi Claudia Porchietto e Stefano Lepri. Nel pomeriggio previsto poi un volantinaggio davanti alla Maserati di Grugliasco.

"Auspichiamo che giovedì - ha spiegato Giorgio Airaudo, segretario generale Fiom Cgil - l'amministratore delegato di Stellantis Taveres annunci dove sarà la terza Gigafactory: la nostra speranza è che sia in Italia e a Torino. Averla in Italia e a Torino vuol dire per il Paese avere un posto di primo piano nel settore auto e per il capoluogo piemontese tornare ad essere protagonista. L' 8 luglio capiremo se questa questione sarà nazionale e a quel punto chiederemo al Governo di fare sintesi e non consulenza".

Lazzi: "Dal 2008 persi 32mila lavoratori dell'indotto auto"