Furgoni refrigerati a noleggio: la soluzione per tutti i business dell’alimentare

Tutto il mondo è sempre più collegato: non solo in riferimento alle connessioni virtuali, ma anche ai classici spostamenti di ampio respiro su ruote, con particolare riferimento al settore del trasporto di generi alimentari che ogni giorno attraversa le strade italiane (e non): un settore delicato che richiede mezzi di trasporto e conservazione del carico all’avanguardia e affidabili.

In un mondo connesso, tramite la rete degli e-commerce – per fare un esempio – o, ancora, in virtù della necessità di spostare beni e alimenti da una parte all’altra, i sistemi di spostamento rivestono un ruolo sempre più importante: guardando con un occhio di riguardo il settore alimentare, il sistema con cui gli alimenti si muovono si è fatto sempre più avanzato, più green e – soprattutto – sempre più sicuro.

Furgoni a noleggio per il business dell’alimentare

Il settore dei trasporti tradisce dunque una vitalità che si collega a quella di altri settori che utilizzano vari mezzi per muovere le loro merci. Una delle opzioni oggi più gettonate dalle aziende che sfruttano mezzi di trasporto, non è più quella di possedere tali veicoli ma di utilizzarli con la soluzione del noleggio lungo termine furgoni .

Anche queste opzioni lasciando intendere la resistenza del mondo dei veicoli, che sembra stia subendo poco le contrazioni del mercato legate alla pandemia da covid-19: tra immatricolazioni e dati relativi ai noleggi, emerge che quello dei furgoni e dei veicoli di uso aziendale e commerciale, è un tipo di mercato che subisce poco le battute d’arresto.

La scelta di furgoni refrigerai per noleggio a lungo termine resta particolarmente indicata per quelle aziende di generi alimentari che vogliono permettersi di avere a disposizione mezzi all’avanguardia, rispettosi dell’ambiente e delle ultime norme in fatto di sicurezza in fatto di trasporto di alimenti (norme ATP).

Furgoni refrigerati con certificazione ATP

La certificazione ATP permette al veicolo in questione di essere definito affidabile per lo spostamento di derrate alimentari: una delle condizioni essenziali per ottenere tale riconoscimento è lo stato del sistema di refrigerazione del mezzo (sia che si tratti di un furgone isotermico o refrigerato).

Il caso del furgone refrigerato è quello che spicca per la sua capacità di mantenere la temperatura di -20 gradi: il tutto grazie a piastre eutettiche e alla particolare struttura interna del furgone stesso. Ovviamente, lo stato di piastre e componenti deve essere periodicamente controllato per garantire il costante rispetto delle norme di sicurezza ATP. Queste prevedono varie classificazioni, di tipo RRA, RRB e RRC, in riferimento a un furgone refrigerato rinforzato di classe A, B o C. La classe A si spinge fino a 0° di temperatura, mentre la classe B arriva a -10°. Infine, la classe C arriva ai menzionati -20°.

Furgoni refrigerati a noleggio: una scelta green

Essere all’avanguardia, oggi significa anche usare tecnologie capaci di garantire il rispetto dell’ambiente, tecnologie green. Questo stesso ragionamento si applica certamente anche al settore dei trasporti a noleggio: l’elettrico è la sfida attuale cui si devono adattare le aziende che mettono a disposizione delle imprese alimentari furgoni refrigerati elettrici, capaci dunque di limitare l’impatto ambientale.

La scelta dell’elettrico garantisce diversi tipi di vantaggi, dei quali la riduzione dell’inquinamento è soltanto uno degli esempi. Infatti, i furgoni alimentati ad elettricità hanno tendenzialmente maggiore spazio da destinare al carico dei beni deperibili, con conseguente vantaggio delle aziende, che possono trasportare più merce sullo stesso unico mezzo. Inoltre, ne risulta migliorato anche l’impianto di refrigerazione, che, se alimentato da batterie, può essere tenuto in funzione anche a motore spento.

L’inquinamento prodotto ne risulta drasticamente ridotto, così come i consumi e – ulteriore riduzione – anche il rumore, cosa che rende i furgoni elettrici interessanti da noleggiare per le consegne e gli spostamenti nei centri urbani e nelle ZTL. Non da ultimo, i vantaggi economici in fatto di detrazioni fiscali garantite alle aziende che utilizzano mezzi ecologici, sempre maggiori e con maggiori investimenti da parte dello Stato.