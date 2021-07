Una vettura elettrica per il trasporto di anziani e disabili al cimitero di Nichelino

D'estate, con l'arrivo del gran caldo, andare a trovare i propri cari al cimitero può diventare una faticaccia, specie per i più anziani, specie se alcune tombe sono piuttosto distanti dall'ingresso del camposanto.

Ed allora a Nichelino l'Amministrazione ha deciso, a partire da sabato 10 luglio, di far partire, su prenotazione, il servizio di accompagnamento per disabili e anziani che consente di trovare le persone care nel cimitero con auto elettrica. Una novità gestita dalle associazioni "Il Sorriso" e il "Raggio di sole", in collaborazione con il Comune. Inizialmente si svolgerà di sabato, poi sarà esteso anche ad altre giornate.

Nei giorni scorsi il sindaco Giampiero Tolardo ha inaugurato la vettura elettrica acquisita a noleggio per il servizio. "Sarà un supporto importante per chi ha difficoltà a spostarsi", ha detto il primo cittadino di Nichelino. "Un servizio che aiuta le persone più fragili ad andare a trovare i propri cari", hanno aggiunto l'assessora alle Politiche sociali Paola Rasetto, quella ai Servizi demografici Valentina Cera e l'assessora alla Terza età Giorgia Ruggiero.