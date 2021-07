Barriera di Milano, sorpreso pusher mentre sta vendendo dosi di droga: arrestato

Era all’angolo fra via Rossi e via Martorelli, lo scorso venerdì sera, intento a confabulare con un cliente. Ma appena ha visto gli agenti di Polizia, ha tentato di allontanarsi a piedi lungo via Martorelli. Un comportamento che ha spinto gli agenti a effettuare un controllo.



Il giovane, inizialmente, si è dimostrato collaborativo; una volta avvicinatosi agli operatori, però, ne ha spintonato uno e si è dato alla fuga in direzione Largo Giulio Cesare. Mentre correva via, si è anche disfatto di uno zaino che aveva con sé. I poliziotti lo hanno raggiunto in via Verres e lo hanno visto sputare 10 involucri termosaldati contenenti 7,5 grammi di crack.



Il giovane, di nazionalità senegalese, ha anche detto di essere minorenne, ma gli accertamenti svolti sempre da personale delle forze di polizia ne avevano verificato la maggiore età già nel febbraio 2019. L'uomo è stato quindi arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull’identità personale e violazione della legge sugli stupefacenti.