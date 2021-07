Strappa due collane d'oro ad un coetaneo in un locale, in manette 17enne

Due persone in manette: è questo l'esito dei controlli svolti nel weekend dei Carabinieri contro furti e scippi.

Sabato notte in un locale di corso Moncalieri a Torino , uno studente di 17 anni ha strappato due collane d’oro dal collo di un diciottenne ed è scappato. Il giovane si è accorto della rapina e ha bloccato il ladro, ma dopo una breve colluttazione non è riuscito a trattenerlo. Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 e il tempestivo intervento di una pattuglia dell'Arma ha permesso di rintracciare il rapinatore ancora nel locale e di arrestarlo. Il minorenne è stato sottoposto alla misura della permanenza domiciliare. Le due collane non sono state ritrovate mentre la vittima è stata visitata all’ospedale CTO e dimessa con una prognosi di quattro giorni per una escoriazione al collo.