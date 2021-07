Metamorfosi a Venaria, tra i protagonisti anche la Filarmonica TRT diretta da Pascal, Mildenberger e Noseda

I cambiamenti della natura, l'adattamento agli ambienti e alle mutevoli condizioni sociali come metafora di rinascita e trasformazione, suggestionata dal racconto poetico del latino Ovidio: Il concerto di martedì 6 luglio - che riceve il sostegno speciale di EY Foundation Onlus - vedrà il maestro Maxime Pascal guidare l’orchestra in un repertorio suggestivo ed emozionante. Alle atmosfere impressioniste e mitologiche del “Prélude a l’après-midi d’un faune” di Claude Debussy, seguiranno le fiabe d’oriente de “Le mille e una notte” descritte nella celebre suite sinfonica op. 35 “Shéhérazade” di Rimskij-Korsakov.

La suite sinfonica op.35 “Shéhérazade” di Rimskij-Korsakov è infatti un’opera molto importante per la Filarmonica TRT. Incisa dal vivo per la casa discografica fonè nel 2015 è stata inoltre scelta nel 2020 come colonna sonora di TOuverture: il video creato in collaborazione con l’Agenzia Armando Testa per il rilancio della città di Torino.