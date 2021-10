Summer Plays, la Furiosa Scandinavia debutta al Gobetti

Al Teatro Gobetti, , alle ore 21.00, nell’ambito di Summer Plays / Nuove destinazioni va in scena Furiosa Scandinavia di Antonio Rojano, con la traduzione italiana di Marta Bevilacqua e la regia di Javier Sahuquillo. Lo spettacolo è interpretato da Roberta Lanave, Elio D’Alessandro, Stefano Accomo, Marta Bevilacqua. Le scene sono di Alessandro Battisti – Etnik, le luci di Ximo Rojo, le musiche di Roberto Cammarata e il movimento scenico di Francesca Cassottana.

Furiosa Scandinavia , selezionato nell’ambito della rassegna Il cielo su Torino , è prodotto da Settembre Teatro e Acción Cultural Española e sarà replicato al Gobetti venerdì 9 luglio alle ore 21.00.



Erika e Balzacman sono stati abbandonati dai loro compagni: la donna sceglie una pillola che cancella i ricordi spiacevoli, l’uomo invece preferisce il ricordo, lanciandosi in un viaggio delirante in Norvegia, sulle tracce che collegano la poetessa Irene Reyes e T., l’uomo che ha abbandonato Erika. Il testo di Antonio Rojano ha vinto il Premio Lope de Vega 2016.