In Barriera di Milano tornano i manifesti 'Consigli per la rivolta'

Manifesti dal titolo "Consigli per la rivolta" sono stati affissi su alcune fermate dei mezzi pubblici, in particolare nel quartiere Barriera di Milano. Una sorta di vademecum, non firmato ma che si chiede di "fotocopiare, diffondere e distribuire", in cui vengono elencati i metodi per nascondere il volto con il passamontagna, come evitare di essere ripresi dalle telecamere di video sorveglianza o dai telefonini e di come non bisogna parlare con la polizia.

Si tratta dello stesso manifesto che era circolato tempo fa sui social e in città, soprattutto durante le proteste contro le restrizioni anti Covid, portando la Digos ad indagare, a seguito degli incidenti avvenuti a Torino lo scorso 26 ottobre, dopo il passaggio in zona rossa.